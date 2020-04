Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : 88.400 véhicules livrés au premier trimestre Cercle Finance • 03/04/2020 à 14:59









(CercleFinance.com) - Le constructeur automobile Tesla annonce avoir livré quelque 88.400 véhicules au cours du premier trimestre 2020. Dans le détail, Tesla a livré 76.200 Model 3/Y, et 12.200 Model S/X. Il s'agit, selon Tesla, du 'meilleur premier trimestre' de l'histoire du groupe. Côté production, Tesla annonce avoir produit 102.672 véhicules au cours des trois premiers mois de l'année.

Valeurs associées TESLA NASDAQ 0.00%