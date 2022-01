Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: -8,5% casse le support des 900$ puis 860$ information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 17:40









(CercleFinance.com) - Tesla dévisse de -8,5% malgré un profit supérieur à 5,5Mds$ : le titre casse le support des 900$ du 20/12/2021 (et 24/01) et s'enfonce sous 870$ (ex-zénith du 27/01 au 02/02/2021), ce qui confirme le signal baissier.

Après plusieurs échecs sous 1.200$, la règle du balancier induit un risque de rechute vers 600$, avec plusieurs étapes techniques bien identifiables à 820,25$ ('gap' du 14/10/2021) puis 750$ et 650E (plancher du 17/08/2021).





