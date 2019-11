TESLA : 200 000 précommandes pour le Cybertruck ?

Et pour cause ; un petit incident a émaillé la cérémonie de présentation. Censées être blindées, les vitres se sont largement fissurées lors d'un lancer de bille en métal.

(AOF) - Elon Musk a laissé entendre dans un tweet que les précommandes du premier pick-up électrique atteindraient le nombre de 200 000. Ce « Cybertruck » a des allures de véhicule blindé futuriste. Il permet au constructeur américain d'étoffer sa gamme et de s'attaquer à un segment de marché très rentable aux Etats-Unis. Le « Cybertruck » sera commercialisé à partir de 39 900 dollars. La production devrait débuter fin 2021. Vendredi dernier, le titre avait perdu 6,14%.

