Tesco : va vendre des fraises cultivées à la verticale

(CercleFinance.com) - Tesco annonce qu'à partir de cette semaine, Direct Produce Supplies (DPS), un cultivateur de fruits du West Sussex avec qui Tesco travaille depuis 40 ans, lui livrera les premiers volumes commerciaux de fraises cultivées verticalement au sein d'un système de production nécessitant 50% d'eau en moins et générant une réduction de 90% de l'empreinte carbone par kilo de fruits.

'Cela annonce un avenir plus durable pour la production de fruits et légumes au Royaume-Uni', assure Tesco qui précise par ailleurs que 'les rendements des cultures verticales sont nettement plus élevés qu'en utilisant des méthodes de production conventionnelles'.

DPS indique produire 5 fois plus de fraises au m² que les techniques conventionnelles et pouvoir fournir un approvisionnement constant 9 mois par an.