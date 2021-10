Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : teste les livraisons ultra-rapides avec Gorillas information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 15:42









(CercleFinance.com) - Tesco annonce aujourd'hui avoir lancé un projet pilote avec une société de livraison rapide, Gorillas, afin d'offrir à ses clients un service de livraison en seulement 10 minutes. Ainsi, à compter d'aujourd'hui, les produits Tesco seront disponibles à l'achat sur l'application Gorillas et immédiatement livrés aux clients dans une zone sélectionnée. 'Ce projet pilote avec Gorillas aidera les clients à obtenir leurs produits immédiatement, en aidant ceux qui cherchent à acheter de la nourriture pour ce soir même ou des articles oubliés de dernière minute', résume Jason Tarry, directeur général de Tesco UK & ROI (République d'Irlande).

