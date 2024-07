Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesco: test pour réduire les émissions de méthane des vaches information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 12:49









(CercleFinance.com) - Tesco annonce un partenariat avec Grosvenor Farms au Royaume-Uni afin de tester un complément alimentaire destiné aux vaches laitières permettant de réduire leurs émissions de méthane.



Baptisé Bovaer, ce complément cible les enzymes responsables de la production de méthane pendant la digestion sans nuire au bien-être des animaux.



Celui-ci a été introduit auprès de 400 vaches dans le cadre du Tesco Sustainable Dairy Group.



Les émissions de méthane des vaches contribuent significativement aux gaz à effet de serre, mais le complément pourrait réduire les émissions de méthane jusqu'à 30%.



En cas de succès, il pourrait diminuer les émissions globales de gaz à effet de serre de Grosvenor Farms de 12%, estime Tesco.







