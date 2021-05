Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : s'associe à Beyond Meat pour des plats sans viande Cercle Finance • 24/05/2021 à 14:11









(CercleFinance.com) - La chaîne de supermarchés britannique Tesco a annoncé lundi qu'elle allait s'associer au fabricant américain de steaks aux protéines végétales Beyond Meat en vue de lancer une gamme de plats cuisinés congelés. La gamme proposera notamment une recette de Biryani sans poulet, un bol coréen végétarien, un burrito et un chili 'sin carne', vendu chacun à un prix de 2,75 livres (3,20 euros). Cette nouvelle offre arrive alors que la demande pour les plats sans viande s'est envolée de quasiment 40% l'an dernier dans les supermarchés britanniques, selon une récente étude de Kantar. Il s'agit de la première fois que Beyond Meat s'associe à un autre groupe agro-alimentaire au Royaume-Uni.

Valeurs associées TESCO LSE +0.06%