Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : revue stratégique d'activités en Asie Cercle Finance • 09/12/2019 à 11:31









(CercleFinance.com) - Le groupe britannique Tesco annonce ce lundi avoir lancé un examen stratégique concernant ses activités en Thaïlande et en Malaisie, évaluant leur potentiel de vente. Cette évaluation en est à ses débuts, aucune décision n'ayant été prise, a indiqué le groupe. Ainsi, 'rien ne garantit qu'une transaction sera conclue', selon Tesco.

Valeurs associées TESCO PLC LSE +5.12%