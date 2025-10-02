Tesco revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après un été fructueux

(Actualisé avec plus de détails et cours en Bourse)

Tesco TSCO.L a relevé jeudi sa prévision de bénéfice annuel, après avoir annoncé une augmentation de 4,9% des ventes au détail sous-jacentes au Royaume-Uni au cours du premier semestre, le plus grand groupe britannique de supermarchés affirmant avoir bénéficié d'un été exceptionnellement chaud et avoir gagné des parts de marché sur ses concurrents.

Vers 07h04 GMT, le titre progresse de 0,26%.

Le groupe, dont la part du marché britannique de l'alimentation a atteint cette année 28,4%, a déclaré qu'il prévoyait désormais un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 2,9 et 3,1 milliards de livres sterling (entre 3,33 et 3,56 milliards d'euros) pour l'exercice 2025/26, contre une prévision précédente comprise entre 2,7 et 3,0 milliards de livres sterling.

Tesco a réalisé un bénéfice de 3,13 milliards de livres sterling en 2024/25.

Au Royaume-Uni, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 4,9% au premier semestre, après une hausse de 5,1% au premier trimestre.

"L'intensité concurrentielle reste élevée", a affirmé Tesco.

"Cependant, au cours du premier semestre, la réaction plus favorable que prévu des clients à nos actions et les effets bénéfiques d'une longue période de beau temps ont contribué à compenser le coût de nos investissements", a dit le groupe.

En avril, Tesco avait annoncé s'attendre à une baisse de son bénéfice pour l'exercice 2025/26, car l'entreprise avait mis de côté des liquidités pour faire face à la promesse de baisses de prix soutenues d'Asda, le numéro trois du secteur, qui perdait des parts de marché.

Cependant, aucune guerre des prix ne s'est matérialisée et l'action Tesco a emporté 17% depuis le début de l'année.

Les données sectorielles publiées le mois dernier par le cabinet d'études de marché Worldpanel montrent que Tesco a gagné plus de parts de marché que tout autre distributeur alimentaire britannique.

Le directeur général Ken Murphy a déclaré que ces gains "reflètent les mesures décisives que nous avons prises en début d'année pour investir davantage dans la valeur, la qualité et le service".

Selon les analystes, la stratégie de Tesco consistant à aligner ses prix sur ceux du discounter Aldi pour plus de 600 articles, associée à une promotion intensive de son programme de fidélité Clubcard, qui offre des prix plus bas à ses membres, est le moteur de sa croissance.

Tesco se numérise également de plus en plus, en renforçant son engagement personnalisé auprès de ses clients et en développant des axes de croissance tels que sa plateforme en ligne Marketplace et les médias de vente au détail.

Le bénéfice d'exploitation ajusté du premier semestre a augmenté de 1,5% pour atteindre 1,67 milliard de livres sterling.

(James Davey, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)