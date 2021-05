Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : renforce sa lutte contre la pollution au plastique Cercle Finance • 10/05/2021 à 12:25









(CercleFinance.com) - Tesco annonce être le premier grand détaillant à mettre au rebut les anneaux en plastique souple et les emballages plastifiés des bières et cidres de ses magasins britanniques. Réalisée en collaboration avec de nombreux grands géants de la boisson, cette initiative devrait permettre d'éviter la production de quelque 50 millions de pièces de plastique non recyclées chaque année. Ces éléments en plastiques sont régulièrement pointés du doigt par les écologistes car ils contribuent à la pollution des océans et mettent en danger la faune, oiseaux et tortues notamment. Saluée par WWF, la décision de Tesco s'inscrit parfaitement dans le cadre de sa stratégie dite des '4R', soit Retirer, Réduire, Réutiliser, Recycler. Désormais, les marques de bière et de cidre souhaitant vendre à Tesco devront adopter des emballages carton ou en plastique rigide pouvant facilement être recyclés.

Valeurs associées TESCO LSE +1.09%