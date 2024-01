Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesco: relèvement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Tesco annonce relever des objectifs annuels à l'occasion d'un point d'activité, le distributeur estimant que 'les investissements continus dans l'ensemble de son offre client se sont traduits par une performance commerciale plus élevée que prévu'.



Le groupe britannique revendique des ventes au détail en hausse de 6,6% sur son troisième trimestre comptable (clos le 25 novembre), puis de 6% sur sa période de Noël (close le 6 janvier), en données comparables, hors TVA et essence.



En conséquence, Tesco prévoit désormais un profit d'exploitation ajusté d'environ 2,75 milliards de livres sterling sur l'ensemble de l'exercice, au-dessus de sa fourchette de prévisions précédente qui allait de 2,6 à 2,7 milliards.





