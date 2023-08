Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco: refonte de la gamme de produits des magasins Express information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 16:29









(CercleFinance.com) - Tesco a annoncé aujourd'hui 'une refonte majeure de sa gamme de produits' dans les magasins Express, alors que l'enseigne renforce sa position de chaîne de magasins de proximité offrant 'le meilleur rapport qualité-prix au Royaume-Uni'.



La refonte verra plus de 50 produits essentiels du quotidien remplacés par des alternatives 'encore plus avantageuses' - dont beaucoup de sa propre gamme de marques - avec certains articles à moins d'un tiers du prix des produits qu'ils remplacent.



Parmi les plus de 50 produits inclus dans le changement, les acheteurs constateront que les alternatives de marque propre sont, en moyenne, plus de 40 % moins chères que les produits qu'elles remplacent.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.