Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : rebond du titre après les chiffres de ventes de Noël Cercle Finance • 09/01/2020 à 11:52









(CercleFinance.com) - Le titre Tesco progresse de près de 2% à la Bourse de Londres alors que le groupe de supermarchés britannique a annoncé une cinquième période consécutive de croissance pendant la période de Noël, malgré une activité britannique 'modéré'. Le détaillant a déclaré que les ventes de ses magasins britanniques avaient baissé de -0,4% au cours des 13 semaines précédant le 23 novembre, en ligne avec le consensus de -0,5%. Les ventes des magasins britanniques ont cependant augmenté de 0,1% sur la période de Noël, sur la période des six semaines au 4 janvier 2020, grâce à une solide performance dans les produits frais. Tesco a souligné qu'il avait surperformé le marché 'une fois de plus', bien que l'environnement britannique soit 'clairement' difficile.

Valeurs associées TESCO PLC LSE +1.99%