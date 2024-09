Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesco: prolonge son offre d'itinérance jusqu'à 2026 information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 15:31









(CercleFinance.com) - Tesco Mobile a annoncé la prolongation de son offre d'itinérance Home From Home EU jusqu'en 2026.



La chaine s'appuie sur une étude réalisée auprès de 1 000 adultes à travers le Royaume-Uni, commandée par Tesco Mobile. Celle-ci révèle que rester connecté pendant les voyages est essentiel pour les familles.



'Avoir la possibilité de continuer à exploiter les forfaits de données, de minutes et de SMS du Royaume-Uni sans frais supplémentaires dans 48 destinations à travers l'UE et au-delà avec Tesco Mobile permettra aux clients de rester connectés sans avoir à se soucier des factures d'itinérance inattendues', indique le distributeur britannique.





Valeurs associées TESCO 355,00 GBX LSE -2,18%