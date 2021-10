Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : près de 15 000 postes à pourvoir pour la fin d'année information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - Tesco annonce que 30 000 emplois ont été créés cette année, notamment afin de pouvoir accompagner les clients pendant la période des fêtes. La moitié de ces postes reste toujours à pourvoir. ' Avec des postes temporaires à temps partiel disponibles à travers le Royaume-Uni, il existe une variété de postes de travail différents, garantissant qu'ils s'adaptent aux différents besoins et modes de vie individuels ', indique le distributeur. Une fois la période saisonnière terminée, les recrues seront encouragées à postuler pour tous les postes permanents disponibles dans les magasins Tesco.

