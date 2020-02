Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : pénalisé par une analyse négative Cercle Finance • 27/02/2020 à 16:22









(CercleFinance.com) - Le titre est en forte baisse à la Bourse de Londres (-4,6%). L'analyste Credit Suisse annonce ce jour initier la couverture du titre Tesco avec une recommandation 'sous-performance', accompagnée d'un objectif de cours de 216 pence. 'Nous pensons que Tesco est fortement exposé à la disruption, ce que le marché sous-estime selon nous', décrypte le broker. 'Notre analyse de géolocalisation suggère que Tesco est le moins bien positionné des 4 grands de son secteur, pour faire face aux menaces des discounters et des services de livraison de nourriture', ajoute-t-il. La cible de Credit Suisse sur Tesco est ainsi inférieure au cours actuel du titre.

Valeurs associées TESCO PLC LSE -4.37%