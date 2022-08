Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco: passe à l'électrique pour assurer des livraisons information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 15:20









(CercleFinance.com) - Tesco annonce être le premier détaillant à lancer un camion électrique à zéro émission pour effectuer ses livraisons depuis ses centres de distribution aux magasins des centres-villes.



Le premier camion électrique de ce type, fabriqué par Renault Trucks (le modèle D Wide E-Tech), livre désormais plus de 400 magasins dans le Grand Londres, et d'autres camions électriques entreront en service dans les mois à venir.



Le véhicule en question dispose d'une autonomie de 130 miles (près de 210 km) et peut transporter la même charge utile que le camion diesel qu'il remplace.



Cette initiative devrait permettre d'éviter le rejet dans l'atmosphère de près de 23 tonnes de CO2 par an.



Tesco précise avoir installé des bornes de recharge électrique dans son centre de distribution de Dagenham afin de pouvoir recharger le camion.







