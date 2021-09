Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : nouveaux engagements écologiques à horizon 2050 information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Tesco a annoncé aujourd'hui renforcer ses actions dans le cadre de la lutte contre le changement climatique avec un objectif d'émissions nettes nulles sur l'ensemble de sa chaîne de valeur (scope 3) d'ici 2050. Le scope 3 concerne aussi bien l'approvisionnement en matières premières que la production alimentaire, l'utilisation des produits Tesco, ou encore les déchets alimentaires. Le détaillant annonce également un nouvel objectif de ' zéro net ' pour ses opérations propres d'ici 2035. Au cours des 12 prochains mois, Tesco établira un plan clair pour atteindre ses nouveaux objectifs, y compris la manière dont il décarbonera ses principaux domaines d'émission.

