Tesco : nouveau directeur financier en avril 2021 Cercle Finance • 07/10/2020 à 10:32









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats semestriels, le groupe de distribution britannique Tesco annonce l'arrivée d'Imran Nawaz au sein de son conseil en tant que nouveau directeur financier (CFO) à partir du mois d'avril 2021. Après un début de carrière chez Deloitte, puis chez Philip Morris, Imran Nawaz a travaillé durant 16 ans chez Mondel?z et Kraft Foods à divers postes, où il a acquis une expérience étendue dans le domaine financier. Pour rappel, le CFO Alan Stewart a annoncé début juin sa volonté de quitter le groupe en 2021. Il avait rejoint Tesco en septembre 2014 et 'a joué un rôle crucial dans son redressement', soulignait le groupe.

Valeurs associées TESCO PLC LSE +2.10%