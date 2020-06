Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : les activités en Pologne cédées au danois Salling Cercle Finance • 18/06/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le distributeur britannique Tesco a annoncé jeudi un accord sur la vente de sa filiale polonaise au danois Salling Group sur la base d'une valeur d'entreprise de 181 millions de livres (environ 200 millions d'euros). L'opération porte sur la cession de ses 301 magasins dans le pays, ainsi que sur le transfert de ses centres de distribution et de son siège local. Dans un communiqué, Tesco explique avoir rencontré un certain nombre de difficultés en Pologne et vouloir désormais se concentrer sur ses activités en République Tchèque, en Hongrie et en Slovaquie, où il bénéficie de positionnements jugés 'plus solides'. Son action progressait de 1,3% à la Bourse de Londres suite à cette annonce.

Valeurs associées TESCO PLC LSE +0.51%