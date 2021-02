Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : le titre avance après le relèvement de Credit Suisse Cercle Finance • 24/02/2021 à 12:39









(CercleFinance.com) - Le titre Tesco signait l'une des performances les plus notables mercredi à la Bourse de Londres, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Credit Suisse. Le broker est passé ce matin d'une opinion 'neutre' à 'surperformance' sur le distributeur britannique, avec un objectif de cours de 280 pence, voyant une opportunité d'achat sur le titre après sa récente sous-performance. Si les résultats annuels 'peu impressionnants' qui seront dévoilés le 14 avril sont déjà bien intégrés par le marché, les investisseurs attribuent pour l'instant une valeur nulle à l'activité en ligne du groupe, qui se porte pourtant très bien, souligne Credit Suisse. Vers 11h40 (heure de Londres), l'action du groupe de supermarchés avançait de 1,2%.

Valeurs associées TESCO LSE +1.54%