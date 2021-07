Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : le parc éolien Halsary de 30 MW entre en service information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 17:24









(CercleFinance.com) - Tesco annonce que le parc éolien Halsary, développé en partenariat avec Scottish Power dans les Highlands Ecossais, est entré en service. Créée dans le cadre du plus grand accord d'achat d'énergie renouvelable (PPA) jamais subventionné au Royaume-Uni, cette nouvelle source d'énergie verte permettra à Tesco de progresser sur la voie de la neutralité carbone. Le parc éolien Halsary de 30 MW fournira suffisamment d'énergie propre pour alimenter l'équivalent de près de 20 000 foyers par an. Cela représente une étape majeure pour alimenter les magasins Tesco directement à partir de sources renouvelables et devenir une entreprise avec zéro émissions nettes de carbone d'ici 2035, tout en contribuant à rendre les énergies renouvelables moins chères et plus accessibles pour le reste du Royaume-Uni.

