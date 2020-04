Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : le Covid-19 a un impact 'significatif' sur l'activité Cercle Finance • 08/04/2020 à 12:26









(CercleFinance.com) - Tesco a annoncé ce matin que l'épidémie de Covid-19 avait un impact ' significatif ' sur son activité, incitant à engager des coûts supplémentaires, en particulier sur la masse salariale, le détaillant britannique recrutant de nouveaux employés pour répondre à la demande croissante. Alors que l'impact financier de la crise pour l'exercice 2020/2021 est 'impossible à prévoir', le groupe de supermarchés a déclaré qu'il avait envisagé une série de scénarios pour comprendre les résultats potentiels. Selon les alternatives, l'impact estimé devrait se situer entre 650 millions de livres et 925 millions de livres, y compris une augmentation significative des coûts des salaires, de distribution et de dépenses en magasin, a indiqué le groupe. Cependant, à ce stade, il ne serait pas prudent de fournir des prévisions financières pour 2020/2021, a déclaré Tesco. Au cours des 53 semaines terminées le 29 février 2020, les ventes du groupe ont diminué de 0,7%, en prenant en compte une baisse de 0,3% en raison de la dépréciation de la livre sterling. Au Royaume-Uni et en République d'Irlande, le chiffre d'affaires total a cependant augmenté de 0,1% à taux de change réels, dans un contexte de croissance modérée du marché, a ajouté le groupe. Au cours de la période, le bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels et amortissement des actifs incorporels acquis a augmenté de 13,5% pour atteindre 2,9 milliards de livres.

Valeurs associées TESCO PLC LSE -0.83%