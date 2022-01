Tesco: le bénéfice d'exploitation revu à la hausse information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 11:53

(CercleFinance.com) - Tesco annonce que ses ventes au Royaume-Uni & Irlande ont augmenté de 2,3% au 3e trimestre, par rapport à la même période un an plus tôt. En Europe centrale, la progression des ventes atteint 3,1% sur la même période.



Au final, les ventes du groupe ont progressé de 2,4% au 3e trimestre par rapport à la même période un an plus tôt.



Tesco indique d'ailleurs qu'en raison de ventes plus fortes que prévu à ce jour, le bénéfice d'exploitation devrait ressortir légèrement supérieur au sommet de la précédente fourchette de prévision (2,5 à 2,6 milliards de livres sterling).



'Malgré les pressions croissantes sur les coûts et les défis de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie, nous avons surperformé le marché, augmentant notre part de marché et renforçant notre position', explique en substance Ken Murphy, Chief Executive chez Tesco.