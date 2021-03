Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : lance un manifeste sur le changement climatique Cercle Finance • 24/03/2021 à 16:04









(CercleFinance.com) - Tesco a lancé aujourd'hui un nouveau 'manifeste' sur le changement climatique avant le sommet crucial de la COP26, organisé cette année à Glasgow. Le détaillant a identifié cinq domaines clés dans lesquels il peut faire la plus grande différence, notamment la réduction des émissions, le soutien de la transition du Royaume-Uni vers le transport électrique, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le soutien à la production durable de denrées alimentaires et l'aide aux clients à manger sainement et de manière durable. Ken Murphy, le directeur général de Tesco, a souligné la nécessité d'améliorer à la fois l'efficacité et l'innovation de pointe si l'industrie alimentaire au sens large souhaite atteindre ses objectifs en matière de changement climatique. Tesco s'est fixé d'atteindre la neutralité carbone eu Royaume-Uni à l'horizon 2035, soit 15 ans plus tôt que ce qui était prévu initialement.

