Tesco : lance la collecte des plastiques souples à recycler

(CercleFinance.com) - Tesco annonce qu'à partir de ce jour, les clients de tous ses grands magasins pourront rapporter n'importe quel emballage en plastique souple destiné au recyclage. Le supermarché s'attend à collecter plus de 1 000 tonnes par an de produits et emballages vendus dans ses magasins afin d'en recycler autant que possible. Le déploiement national de cette opération a été décidé après le succès d'une phase de test dans 171 magasins du Pays de Galles plus tôt dans l'année, opération qui a permis de récupérer près d'une tonne de plastiques souples chaque jour. 85% des clients avaient déclaré que cette initiative les aidait à recycler davantage qu'ils ne l'auraient fait habituellement, et qu'ils appréciaient de pouvoir combiner cette opération avec leurs achats.

