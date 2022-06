Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco: l'inflation commence à éroder le pouvoir d'achat information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 09:39









(CercleFinance.com) - Tesco, le numéro un britannique de la grande distribution, a fait état vendredi d'une hausse de ses ventes à périmètre comparable au titre du deuxième trimestre de son exercice 2022/2023.



Sur les 13 semaines clôturées au 28 mai, les ventes de ses magasins ouverts depuis au moins un an ont augmenté de 2% au niveau du groupe pour totaliser 13,57 milliards de livres.



Si l'activité de sa filiale Booker, le principal grossiste alimentaire au Royaume-Uni, a grimpé de plus de 19% sur la période, les ventes des magasins britanniques ont, elles, subi un recul de 1,5% à périmètre constant au cours du trimestre.



Ken Murphy, le directeur général du distributeur, dit y voir les premiers signes d'un changement de comportement de la part des consommateurs en réaction à l'envolée de l'inflation.



'Nos clients doivent faire face à une érosion sans précédent de leur pouvoir d'achat et il devient dès lors fondamental que nous nous entendions avec nos fournisseurs afin de compenser au maximum les effets de l'inflation', explique-t-il.



Tesco dit néanmoins avoir réussi à gagner des parts de marché au cours du trimestre grâce à sa politique de prix bas.



A ce stade, ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice en cours demeurent inchangées.



Suite à cette publication, le titre perdait 0,3% dans les premiers échanges, sans toutefois trop peser sur l'indice européen de la distribution, le STOXX Europe 600 Retail, qui progressait de 0,7% au même moment.





Valeurs associées TESCO LSE -0.20%