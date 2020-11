Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : investit dans les fermes solaires, avec Low Carbon Cercle Finance • 13/11/2020 à 11:19









(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un nouveau partenariat avec Low Carbon, un investisseur spécialisé dans les énergies renouvelables, Tesco annonce la création de trois nouvelles fermes solaires au Royaume-Uni. Ces fermes solaires d'Essex, d'Anglesey et d'Oxfordshire produiront jusqu'à 130 GWh d'énergie par an, suffisamment pour alimenter près de 45 000 foyers. Elles permettront à Tesco de se procurer de l'énergie renouvelable et à alimenter le réseau. Ce travail fait partie de l'engagement du détaillant à utiliser 100% d'électricité renouvelable dans tout le groupe Tesco d'ici 2030 et permettra d'économiser chaque année quelque 30 308 tonnes de CO2.

