Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco: intègre du plastique recyclé dans ses emballages information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 16:14









(CercleFinance.com) - Tesco annonce que les déchets plastiques sont désormais collectés, recyclés et réutilisés dans ses emballages de poisson frais.



Ainsi, dès la semaine prochaine, de nombreuses gammes de saumon frais, d'églefin, de cabillaud et de bar du supermarché seront vendues pour la première fois dans des plateaux contenant au moins 30 % de plastique côtier recyclé collecté sur les plages, les côtes et les communautés côtières autour de la mer Méditerranée.



Le passage au nouvel emballage devrait éliminer environ 500 tonnes métriques de plastique de l'environnement chaque année et réduire la quantité de 'plastique vierge' nécessaire dans l'emballage.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.