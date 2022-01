Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco: installe des recharges pour VE en Irlande du Nord information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 15:13









(CercleFinance.com) - Tesco annonce que les premiers points de recharge pour véhicules électriques destinés à ses clients ont été mis en service en Irlande du Nord, au magasin Craigavon Extra, dans le comté d'Armagh.



Quatre connecteurs de recharge gratuite de véhicules électriques (VE) de 7 kW ont été installés en décembre 2021, offrant aux conducteurs de VE un endroit pour recharger leur voiture avec une énergie 100 % renouvelable pendant qu'ils font leurs courses.



Tesco précise avoir installé plus de 2000 bornes de recharges dans ses magasins à travers le Royaume-Uni depuis 2018, permettant aux automobilistes de parcourir près de 50 millions de kilomètres vers.



Le distributeur annonce par ailleurs que des bornes de recharge seront installées dans dix autres magasins en Irlande du Nord en 2022.







