Tesco : hausse de 1% des ventes trimestrielles

(CercleFinance.com) - Tesco annonce que ces ventes ont atteint 12,4 Mds£ au titre du premier trimestre 2020/21 (soit lors de la période de 13 semaines s'achevant le 29 mai), au Royaume-Uni et en Irlande, soit une croissance de 1,3% en un an en données comparables, ou +8,7% en deux ans en données comparables. En incluant l'Europe centrale, les ventes du groupe atteignent 13,3 Mds£, soit +1% en un an, et +8,1% en 2 ans, en données comparables. 'Je suis satisfait du bon début d'année que nous avons pris et je continue d'être enthousiasmé par les nombreuses opportunités dont nous disposons pour créer de la valeur à plus long terme', indique Ken Murphy, directeur exécutif.

