Tesco : forte poussée des ventes de légumes verts

(CercleFinance.com) - Les légumes verts ont le vent en poupe, constate Tesco. Conséquence du confinement, du développement du véganisme et de la multiplication des opérations jour sans viande en Grande-Bretagne (les veganuary), le distributeur britannique a vu ses ventes exploser en 2020: +30% pour les poireaux, 25% pour les choux-fleurs, 20% pour les brocolis, et 10% pour les choux, choux frisé et autres épinards.

'La tendance est si prononcée que Tesco travaille maintenant avec ses fournisseurs britanniques afin de se développer davantage pour répondre à la demande', indique le distributeur.

Au cours de l'année dernière, Tesco a aussi vu la demande d'herbes et d'épices grimper de plus de 25% alors que de plus en plus de Britanniques confinés rouvrent leurs livres de recettes.