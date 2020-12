Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : finalise la vente des activités Thaïlande et Malaisie Cercle Finance • 18/12/2020 à 11:37









(CercleFinance.com) - Tesco annonce avoir finalisé la vente de ses activités en Thaïlande et en Malaisie à C.P. Retail Development Company Limited (CPRD). Une circulaire contenant plus de détails sur le dividende spécial d'environ 5 milliards de livres sterling et le regroupement d'actions sera envoyée aux actionnaires vers le 25 janvier 2021, assure Tesco. La société indique par ailleurs qu'elle versera prochainement une contribution de 2,5 milliards de livres sterling au régime de retraite de Tesco PLC.

