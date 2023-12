Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesco: fin de l'emballage plastique pour les mouchoirs information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 11:15









(CercleFinance.com) - Tesco fait savoir que depuis la mi-décembre, les mouchoirs de ses marques Gentle White et Balm ne sont plus vendus dans des emballages plastique mais dans du papier recyclable FSC, une initiative qui permet d'économiser quelque 55 millions de morceaux de plastique souple.



Tesco est d'ailleurs le premier supermarché à adopter sa propre marque de mouchoirs en papier, ce qui permettra d'économiser près de 35 tonnes de nouveau plastique souple créé chaque année.



'Le nouvel emballage en papier fonctionne aussi bien que l'ancien film plastique, mais il est plus durable', a commenté Courtney Pallett, responsable des campagnes Tesco.



La réduction de la quantité de plastique utilisée dans ses activités au Royaume-Uni a permis à Tesco de supprimer près de 2,2 milliards de morceaux de plastique depuis 2019.





