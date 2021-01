Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : en léger retrait après un point d'activité Cercle Finance • 14/01/2021 à 10:42









(CercleFinance.com) - Tesco recule de plus de 1% à Londres, après l'annonce par le géant de la distribution alimentaire d'un chiffre d'affaires de 19,9 milliards de livres au titre de son troisième trimestre comptable, en croissance de 5,7% à données comparables. 'Une solide performance des ventes au Royaume-Uni s'est maintenue au troisième trimestre avec une croissance à données comparables de +6,7%, accélérant à +8,1% sur la période de Noël suite à l'amélioration des indicateurs clients dans tous les domaines', souligne-t-il. Ses prévisions pour l'exercice 2020/21 sont inchangées : le groupe demeure 'confiant que le bénéfice d'exploitation au détail sera probablement au moins au même niveau qu'en 2019/20, à l'exclusion du remboursement de l'allégement des tarifs des entreprises'.

Valeurs associées TESCO PLC LSE -1.38%