Tesco : développe son offre de produits pour les végétaliens

(CercleFinance.com) - Tesco annonce le lancement d'un nouveau produit à destination des végétaliens, le 'Jazzy Jam Donut', un beignet à la confiture qui sera lancé dès cette semaine au Royaume-Uni sous la marque Wicked Kitchen. Pour Tesco, 'cette décision historique marque encore l'engagement du supermarché à développer sa gamme d'aliments à base de plantes et à offrir aux acheteurs de nouvelles friandises végétaliennes'. Ces douze derniers mois, la demande en aliments frais à base de plantes a grimpé de 50% chez Tesco, annonce le distributeur. Tesco est d'ailleurs devenu le premier détaillant britannique à se fixer un objectif de vente pour les aliments à base de plantes : l'enseigne a pour objectif d'augmenter les ventes de substituts de viande de 300% au cours des cinq prochaines années.

Valeurs associées TESCO PLC LSE -0.69%