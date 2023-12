Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesco: deux millions de repas distribués avant Noël information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 13:01









(CercleFinance.com) - Tesco annonce que son programme de redistribution alimentaire, Community Food Connection, a distribué l'équivalent de deux millions de repas de nourriture au cours des deux semaines précédant Noël.



Dans le cadre de ce programme, tous les magasins Tesco fournissent des aliments invendus à des oeuvres caritatives et à des groupes communautaires du réseau FareShare à travers le Royaume-Uni.



Depuis le lancement du programme, le programme Community Food Connection de Tesco est devenu la plus grande initiative de redistribution alimentaire de ce type et a fourni à ce jour plus de 145 millions de repas à plus de 3 900 organisations caritatives qui dépendent de la nourriture qu'elles reçoivent pour pouvoir soutenir les personnes confrontées à des difficultés pour se nourrir.





