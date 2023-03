Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco: dépasse son objectif de déploiement du service Whoosh information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 14:18









(CercleFinance.com) - Tesco annonce avoir dépassé son propre objectif de déploiement du service de livraison rapide Whoosh, désormais disponible dans 1 000 magasins Express.



Ce service en ligne a été lancé pour la première fois en mai 2021. Il est désormais disponible dans la moitié du parc de magasins Express de Tesco à travers le Royaume-Uni, desservant 55% des ménages britanniques, 'ce qui représente une étape importante dans l'expansion du service', indique l'enseigne.



L'objectif initial était de proposer Whoosh à partir de 800 de ses magasins d'ici la fin février 2023.







