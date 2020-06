Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : départ du directeur financier en 2021 Cercle Finance • 02/06/2020 à 10:13









(CercleFinance.com) - Tesco annonce que son directeur financier (CFO) Alan Stewart a décidé de quitter le groupe le 30 avril 2021. Le conseil d'administration va donc conduire une recherche, à la fois en interne et en externe, pour lui trouver un successeur. 'Alan Stewart a rejoint Tesco en septembre 2014 et, en tant que membre du conseil et du comité exécutif, a joué un rôle crucial dans son redressement', souligne le groupe britannique de distribution alimentaire.

Valeurs associées TESCO PLC LSE -1.62%