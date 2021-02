Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : demande record de fruits et légumes outre-Manche Cercle Finance • 09/02/2021 à 12:13









(CercleFinance.com) - Le distributeur Tesco annonce aujourd'hui faire face à une demande historique de fruits et légumes de la part des consommateurs britanniques. En effet, depuis le premier confinement, les Britanniques passent plus de temps chez eux et plus de temps à cuisiner. Par conséquent, plusieurs magasins Tesco du Royaume-Uni enregistrent des demandes hebdomadaires record de légumes, de fruits et de salades. Par rapport à l'année précédente, les volumes de ventes ont augmenté de manière très nette: +60% pour les pommes de terre Maris Piper, +50% pour les aubergines et les courges, +40% pour les poireaux, +30% pour les oignons rouges, +10% pour les pommes.... 'Les acheteurs achètent plus de légumes, de fruits et de salades qu'à tout autre moment au cours des 20 dernières années', confirme Emma Richards, directrice des achats chez Tesco Produce.

Valeurs associées TESCO PLC LSE +0.90%