Tesco: dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Tesco prend près de 2% à Londres, sur fond de propos positifs de Barclays qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' avec un objectif de cours porté de 3,50 à 3,75 livres sterling, dans l'attente de ses résultats semestriels à paraitre le 3 octobre.



Le broker indique prévoir de solides résultats pour cette période et voit aussi une possibilité élevée que l'objectif de 'retail EBIT' pour l'exercice 2024-25, actuellement 'd'au moins 2,8 milliards de livres sterling', soit revu à la hausse.



'Fin 2023, nous pensions que les inquiétudes concernant les perspectives de Tesco et de Sainsbury étaient exagérées, et nous en sommes davantage convaincus aujourd'hui', affirme-t-il dans une note sur la distribution alimentaire britannique.





Valeurs associées TESCO 345,50 GBX LSE +1,68%