Tesco: croissance 'solide' affichée au premier trimestre

(CercleFinance.com) - Tesco, le premier détaillant britannique, a fait état vendredi d'une 'solide' croissance au titre de son premier trimestre, à la faveur du récent ralentissement de l'inflation.



Les ventes totales du distributeur, exprimées hors carburant et TVA, ont ainsi augmenté de 3,4% à périmètre constant au cours des trois mois clos fin mai.



Au Royaume-Uni, ses ventes ont grimpé de 4,6% sur la période, à la faveur de gains de parts de marché vis-à-vis de ses principaux concurrents.



Sa part de marché en Grande-Bretagne s'est ainsi accrue de 0,5 point de pourcentage pour s'établir à 27,6%, un hausse d'une ampleur inédite depuis deux ans.



Avec des ventes évoluant en ligne avec ses prévisions et un positionnement jugé pertinent pour les mois qui viennent, Tesco a maintenu ses prévisions pour l'exercice en cours.



Le titre progressait de 1,6% vendredi matin à la Bourse de Londres dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées TESCO 310.95 GBX LSE +2.79%