Tesco: chasse les emballages plastiques de ses boulangeries information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 12:37

(CercleFinance.com) - Tesco poursuit sa démarche écologique consistant à retirer un maximum de matière plastique de ses emballages des produits de boulangerie.



Ainsi, Tesco va proposer quelque 25 de ses produits/gamme de pain en vrac, les clients conservant toutefois la possibilité de demander un sac en papier (recyclable).



Cette initiative devrait permettre l'élimination annuelle de 33 millions sachets plastiques des miches de pain et des beignets, ainsi qu'une baisse annuelle de 120 tonnes des plastiques utilisés pour emballer les pâtisseries.



'Beaucoup de nos clients se souviennent de l'époque où les boulangeries utilisaient beaucoup moins de plastique et nous voulons aller plus loin et plus rapidement dans l'élimination du plastique là où des alternatives sont possibles', a commenté Sarah Bradbury, directrice de la qualité du groupe Tesco.



'Nous sommes vraiment ravis d'avoir pu faire ce changement dans nos boulangeries en magasin, dans le cadre de nos plans de réduction du plastique sans compromettre la fraîcheur et la qualité', conclut-elle.