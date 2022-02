Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco: chasse le plastique des lingettes pour bébés information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 15:35









(CercleFinance.com) - Tesco annonce devenir le premier grand détaillant britannique à interdire de ses rayons toutes les lingettes pour bébés contenant du plastique, à partir du 14 mars.



Le supermarché, qui est le plus gros vendeur de lingettes pour bébés au Royaume-Uni, a déjà cessé d'utiliser du plastique dans ses propres lingettes pour bébés il y a deux ans.



Les lingettes sans plastique comprennent le papier hygiénique humide et les lingettes de nettoyage.



Tesco a commencé à fabriquer ses propres lingettes humides sans plastique en 2020 et est depuis passé à la viscose biodégradable car elle se décompose beaucoup plus rapidement.







