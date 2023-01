Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco: bloque les prix de 1000 produits jusqu'à Pâques information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 15:06









(CercleFinance.com) - Tesco a annoncé le blocage des prix sur plus d'un millier de produits, une blocage qui se prolongera jusqu'à Pâques 2023 et qui concerne de nombreux produits de base, ainsi que les produits de marques populaires.



'Nous savons que les temps sont durs pour bon nombre de nos clients en ce moment. Nous espérons que cet engagement prolongé de verrouillage des prix donne à nos clients la certitude de savoir que plus d'un millier de favoris ménagers et d'essentiels de marque propre resteront au même prix bas pendant les mois à venir', indique le directeur général de Tesco UK, Jason Tarry.





