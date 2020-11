Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : adapte ses emballages pour lutter contre le plastique Cercle Finance • 13/11/2020 à 15:53









(CercleFinance.com) - L'idée est 'révolutionnaire', assure Tesco. Le groupe britannique de distribution annonce une modification substantielle de ses emballages de fromage à pâte dure qui devrait permettre d'économiser quelque 260 tonnes de plastique chaque année. Exit la fermeture éclair et la traditionnelle forme carrée de ses fromages: de nouveaux emballages oblongs feront leur apparition tandis que les paquets de 400g remplaceront ceux de 460g pour 40 références de fromage que vend Tesco en marque propre. Tesco abandonne par ailleurs les plateaux en plastique dans lesquels les fromages étaient livrés pour un format carton prêt à l'emploi.

