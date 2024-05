Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesco: accord avec le parc éolien de Stranoch dès 2026 information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - Tesco annonce avoir signé un nouvel accord pour recevoir 150 GWh d'électricité par an du parc éolien de Stranoch, qui sera opérationnel en 2026.



Cet accord, avec d'autres projets éoliens et solaires, ajoutera 300 GWh d'énergie renouvelable par an au portefeuille de Tesco, contribuant à son objectif de 60% d'électricité renouvelable d'ici 2030 et de neutralité carbone d'ici 2035.



Tesco a déjà atteint son objectif de 100% d'électricité renouvelable pour ses opérations internes avec 10 ans d'avance sur les prévisions initiales.



Ces initiatives soutiennent l'augmentation de l'énergie propre pour alimenter les magasins, les véhicules de livraison électriques et les systèmes de chauffage des magasins.







