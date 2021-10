Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco : accord avec EO pour ses fourgonnettes électriques information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - Tesco a signé un accord avec EO Charging pour alimenter sa flotte de fourgonnettes électriques de livraison à domicile au Royaume-Uni. Tesco prévoit de disposer d'une flotte de véhicules de livraison entièrement électriques d'ici la fin de 2028. Cette année, l'entreprise a déjà déployé 30 fourgonnettes électriques, et des plans sont en place pour 150 autres en 2022. ' Le partenariat verra EO, dont les solutions de recharge de flotte sont déjà utilisées par certaines des plus grandes entreprises mondiales au Royaume-Uni et en Europe, notamment Amazon, DHL, Go-Ahead et Uber, s'occuper de l'électrification de bout en bout pour Tesco ' indique le groupe.

