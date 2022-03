Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco: 500 magasins maintenant équipés de bornes de recharge information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 12:43









(CercleFinance.com) - Tesco annonce avoir étendu son réseau de recharge gratuite de véhicules électriques au Royaume-Uni à un total de 500 magasins à travers le pays.



L'utilisation des chargeurs a augmenté de 300 % au cours de la dernière année, les clients indiquant qu'avoir accès aux bornes de recharge lors de leurs achats constituait un 'bonus', rapporte Tesco.



Depuis que Tesco, Volkswagen et Pod Point ont lancé le réseau en 2019, les bornes de recharge ont fourni plus de 41 millions de kilomètres de conduite électrique gratuite aux automobilistes.



Comme le réseau n'utilise que des énergies renouvelables, cela a permis d'éviter le rejet de 8 786 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, évalue le distributeur.







