Tesco : 1 milliard de morceaux de plastique éliminés

(CercleFinance.com) - En cette fin d'année, la société Tesco annonce être parvenue à retirer près d'un milliard de morceaux de plastique de ses activités au Royaume-Uni, en un an seulement. En travaillant avec ses fournisseurs, Tesco indique avoir pu supprimer de nombreux éléments de plastique des produits d'emballage, emballages rétractables et autres sacs. L'entreprise poursuit une stratégie dite 'des 4R': Retirer le plastique quand on le peut, Réduire son utilisation, Réutiliser davantage et Recycler ce qui reste. 'Eliminer un milliard de morceaux de plastique est un progrès fantastique, estime Sarah Bradbury, directrice qualité chez Tesco. Notre travail pour retirer, réduire, réutiliser et recycler se poursuivra jusqu'en 2021 - il n'y a pas de place pour les emballages inutiles ou non recyclables dans notre entreprise.'

Valeurs associées TESCO PLC LSE +1.13%